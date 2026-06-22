Justicia

LESIONADOS

Hombre termina en el HG450 tras ser golpeado por sus vecinos en el San José III

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron con las indagatorias para determinar cómo ocurrió la agresión.

Hombre termina en el HG450 tras ser golpeado por sus vecinos en el San José III

Hombre termina en el HG450 tras ser golpeado por sus vecinos en el San José III

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre ingresó la mañana de este domingo al Hospital General 450 de la ciudad de Durango luego de haber sido víctima de una agresión física ocurrida en el fraccionamiento San José III.

El lesionado fue identificado como Ernesto Miranda Hernández, de 41 años de edad, quien arribó al nosocomio alrededor de las 06:30 horas, de este domingo, para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre señaló que fue agredido por varios de sus vecinos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias que originaron el altercado.

Personal médico del Hospital 450 se encargó de brindarle la atención correspondiente y de valorar la gravedad de las lesiones que sufrió a consecuencia de los golpes.

Del caso tomaron conocimiento las autoridades competentes, quienes iniciaron las indagatorias para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la identidad de las personas presuntamente involucradas en la agresión.


Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre personas detenidas en relación con este caso, mientras el afectado permanecía bajo observación médica.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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