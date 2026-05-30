Hombre termina herido tras riña con adolescentes, en Villas del Guadiana

Una riña protagonizada por un grupo de adolescentes, dejó como saldo a un hombre lesionado con arma blanca, la noche del viernes en el fraccionamiento Villas del Guadiana I, al norte de la ciudad de Durango.

El incidente fue reportado al sistema de emergencias 911 alrededor de las 23:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Osa Menor, casi esquina con Hércules, donde vecinos alertaron sobre una pelea multitudinaria en la vía pública.

De acuerdo con los reportes recibidos, cerca de 14 menores de edad participaban en la confrontación, durante la cual se registraron agresiones físicas, lanzamiento de piedras y el uso de tubos como objetos contundentes.

Las llamadas de auxilio indicaban además que tanto un hombre como una mujer habían sido golpeados durante los disturbios, lo que generó preocupación entre los habitantes de la zona ante la creciente violencia del enfrentamiento.

Posteriormente, una de las personas que solicitó apoyo informó que su padre había resultado herido y presentaba una lesión provocada por un cuchillo en la mano izquierda, aparentemente durante el desarrollo de la riña.

La situación se tornó más tensa cuando se reportó que el conflicto volvió a reactivarse minutos después, obligando a los vecinos a realizar nuevas llamadas de emergencia para pedir la intervención de las autoridades.

Según los testimonios proporcionados al operador, una mujer involucrada en los hechos portaba un cuchillo, lo que elevó el nivel de riesgo para quienes se encontraban en el lugar y para los propios participantes de la pelea.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para controlar la situación y recabar información sobre los involucrados. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.