Hombre termina hospitalizado tras 'golpiza' al intentar frustrar el robo de su moto en Durango

Un hombre ingresó al Hospital del ISSSTE luego de resultar lesionado al intentar impedir el robo de su motocicleta en el fraccionamiento Villas del Manantial, en la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como Christian Daniel Licea Páez, de 31 años de edad, quien recibió atención médica por diversas contusiones ocasionadas durante una agresión ocurrida la tarde del domingo.

De acuerdo con la información recabada, los hechos se registraron aproximadamente a las 13:00 horas, cuando se encontraba afuera de una ferretería ubicada frente a una tortillería conocida como "La Torre".

En ese momento observó que un sujeto al que únicamente identifica con el apodo de "El Chuy" intentaba llevarse su motocicleta, de la marca Italika, de 250 centímetros cúbicos, de color amarillo, por lo que de inmediato fue a reclamarle y trató de impedir el robo.

La situación derivó en un forcejeo entre ambos hombres; sin embargo, segundos después llegaron otros dos individuos que se sumaron a la agresión en contra del propietario de la unidad.

Según el relato del lesionado, los tres sujetos comenzaron a golpearlo con puños y patadas, principalmente en la cabeza y el rostro, hasta derribarlo sobre la vía pública, donde continuaron atacándolo.

Cuando la agresión se desarrollaba, una mujer que pasaba por el lugar intervino para tratar de auxiliar a la víctima, acción que provocó que los presuntos responsables desistieran y escaparan con rumbo desconocido.

Tras el ataque, Christian Daniel quedó lesionado en el sitio junto a su motocicleta. Posteriormente se trasladó por sus propios medios al Hospital del ISSSTE, donde fue atendido por las lesiones sufridas. Las autoridades le recomendaron acudir ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente y dar seguimiento al caso.