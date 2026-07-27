Hombre termina hospitalizado tras ser golpeado por varios sujetos en la colonia Azcapotzalco

Un hombre fue hospitalizado la tarde de este domingo luego de haber sido agredido por varias personas en la colonia Azcapotzalco, en la ciudad de Durango.

El ingreso del lesionado fue reportado alrededor de las 15:30 horas al Hospital General 450. El paciente fue identificado como Carlos Alejandro Rodríguez Navarrete, de 35 años de edad, quien recibió atención médica por las lesiones que presentaba a consecuencia de la agresión.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el afectado manifestó que fue atacado por varios individuos cuando se encontraba en la citada colonia, aunque no se dieron a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Tras el reporte del nosocomio, las autoridades tomaron conocimiento del caso para iniciar las investigaciones correspondientes y tratar de establecer la identidad de los presuntos responsables de la golpiza.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del lesionado, mientras que la Fiscalía General del Estado de Durango dará seguimiento al caso conforme avancen las indagatorias.