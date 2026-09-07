Hombre usaba chaleco de Morena para despojar a adultos mayores; se hacía pasar por encuestador

Un hombre identificado como Marcos Rafael “N” fue detenido en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, acusado de utilizar un chaleco con el logotipo de Morena para hacerse pasar por encuestador y presuntamente despojar de sus viviendas a personas adultas mayores.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez y retomada por distintos medios, el sujeto acudía a los domicilios bajo el argumento de que realizaba censos para incorporar a sus habitantes a programas sociales.

La vestimenta partidista presuntamente formaba parte del engaño para ganarse la confianza de las víctimas y conseguir que le permitieran entrar.

Habría cambiado las cerraduras

El caso que derivó en su captura ocurrió en un departamento habitado por dos mujeres adultas mayores en Azcapotzalco. Una vez dentro del inmueble, Marcos Rafael “N” supuestamente las amenazó para obligarlas a salir y posteriormente cambió las chapas de las puertas.

Las afectadas solicitaron ayuda y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar, donde detuvieron al sospechoso.

Al momento de su captura, le habría sido asegurada una mochila con diferentes herramientas, entre ellas una barra metálica, pinzas, desarmadores, brocas y cerraduras, objetos que presuntamente utilizaba para sustituir las chapas de los departamentos.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer si existen más víctimas.

Hasta ahora no se ha acreditado que el hombre perteneciera o trabajara para Morena. El chaleco con el emblema del partido habría sido utilizado únicamente como parte del método para engañar a las personas adultas mayores.