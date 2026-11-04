Hombre viajaba a Durango con 3 de sus hijos sin permiso de expareja; menores fueron resguardados

Tres menores de edad fueron localizados por elementos de seguridad cuando viajaban a bordo de un autobús de pasajeros con destino a la ciudad de Durango, luego de que su madre denunciara que el padre de los niños se los había llevado sin su consentimiento, en el municipio de Mezquital.

De acuerdo con la información recopilada por El Siglo de Durango, los hechos fueron reportados alrededor de las 10:30 horas, cuando personal del Ministerio Público de San Francisco del Mezquital solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad para localizar a un hombre que viajaba acompañado de sus tres hijos.

La reportante, identificada como Verónica, manifestó que momentos antes había observado a Silvestre abordar un camión de pasajeros con destino a la capital duranguense, llevando consigo a sus hijos de 11, 10 y cuatro años de edad, identificados con las iniciales A.M.L., C.M.L. y Á.M.L., respectivamente, sin contar con su autorización.

Ante el señalamiento, los agentes implementaron un operativo de búsqueda sobre la carretera que comunica a Mezquital con San Miguel de Temoaya, donde lograron interceptar un autobús de la línea Pacífico, de colores morado y verde, a la altura del kilómetro cinco de dicha vía de comunicación.

Al entrevistarse con el conductor de la unidad, identificado como Armando, este confirmó que kilómetros atrás había abordado un hombre acompañado de tres menores de edad. Tras realizar la revisión correspondiente, los elementos localizaron a Silvestre junto con los tres niños, quienes coincidían con las características proporcionadas en el reporte.

Finalmente, el hombre y los tres menores fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, con sede en Mezquital, donde los niños quedaron bajo resguardo de la autoridad competente, mientras se realizan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica del padre.