Hombre y mujer intentan surtir medicina con presuntas recetas falsas en IMSS de Durango

Dos personas fueron reportadas por presuntamente intentar obtener medicamentos mediante recetas médicas aparentemente falsas en la farmacia de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada sobre la avenida Normal, en la ciudad de Durango, situación que generó una solicitud de intervención de las autoridades.

El hecho fue reportado durante la tarde del jueves 29 de octubre, aproximadamente a las 12:45 horas, cuando se alertó sobre la presencia de un hombre y una mujer que se encontraban en el área de farmacia de dicha institución médica.

De acuerdo con la información proporcionada por el reportante, José Luis Fernández Morales, ambas personas pretendían conseguir medicamentos utilizando documentos cuya autenticidad fue puesta en duda, debido a que aparentemente no correspondían a recetas expedidas por el Seguro Social.

Ante esta situación, se realizó una llamada a los servicios de emergencia para solicitar la presencia de elementos de seguridad, con la finalidad de verificar lo que estaba ocurriendo dentro de la farmacia y determinar si existía alguna irregularidad.

En el reporte se indicó que las dos personas permanecían dentro del establecimiento al momento de solicitar el apoyo, aunque no se precisó qué tipo de medicamentos pretendían obtener ni si el personal de la institución había detectado directamente alguna alteración en las recetas presentadas.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre alguna detención o el aseguramiento de documentos presuntamente falsificados, por lo que el señalamiento permanece como un reporte ciudadano, sin que se haya confirmado la comisión de algún delito.