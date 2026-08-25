Hombres armados asaltan a trabajadores de CFE y les roban camioneta en límites de Durango y Nayarit

Dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron interceptados por un grupo de hombres armados, quienes los despojaron de una camioneta oficial y de sus pertenencias cuando circulaban por la zona limítrofe entre Durango y Nayarit.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía del sábado 22 de agosto, aunque fue reportado a las autoridades durante el lunes 24. Los afectados fueron identificados como Sergio, de 26 años, originario de Durango, y José de Jesús, de 27, originario de Tamaulipas.

Según la información recopilada, ambos realizaban trabajos para la CFE en la comunidad La Guajolota, municipio del Mezquital, y posteriormente se dirigían hacia el poblado Bancos de Calitique.

Durante el trayecto, se confundieron de camino y terminaron internándose hacia el poblado Pastor, perteneciente al estado de Nayarit. Al llegar a un entronque fueron interceptados por aproximadamente cinco hombres armados.

Los individuos viajaban en una camioneta GMC Sierra y les cerraron el paso. Posteriormente, los trabajadores fueron obligados a subir a otro vehículo y trasladados con dirección hacia Jesús María, Nayarit.

Los agresores les quitaron sus pertenencias y se apoderaron de la camioneta de la CFE, una Chevrolet Silverado blanca, de cabina sencilla y con logotipos oficiales. Después abandonaron a los dos empleados sobre la carretera.

Una vez solos, los trabajadores consiguieron que un autobús de pasajeros les diera un aventón hasta una zona segura, desde donde pudieron solicitar ayuda. Posteriormente, autoridades destacamentadas en Santa María de Huazamota, ya en el estado de Durango, tomaron conocimiento de lo ocurrido.

El reporte fue canalizado a las corporaciones correspondientes para iniciar las investigaciones y tratar de localizar la camioneta robada, además de establecer la identidad de los responsables. Debido a que parte de los hechos habría ocurrido en territorio de Nayarit, se deberá determinar la intervención de las autoridades competentes de ambas entidades.