Hombres armados con cuchillo asaltan a motociclista para robarle su unidad y teléfono en Durango

Un motociclista denunció haber sido víctima de un robo con violencia la noche de este domingo en el fraccionamiento Huizache II, donde tres sujetos presuntamente lo amenazaron con un arma blanca para despojarlo de su vehículo y de su teléfono celular.

El reporte fue realizado alrededor de las 22:45 horas al número de emergencias 911, indicando que los hechos ocurrieron sobre la avenida Circuito Interior, en las inmediaciones de la calle Nezahualcóyotl.

De acuerdo con la versión proporcionada por el afectado, identificado únicamente como Tristán, fue interceptado por tres individuos, quienes portaban un cuchillo de grandes dimensiones y lo amagaron para obligarlo a entregar sus pertenencias.

Los presuntos responsables lograron apoderarse de una motocicleta de la marca Italika, color negro, así como de un teléfono celular, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras recibir el reporte, las autoridades implementaron el protocolo correspondiente e intentaron ampliar la información del caso mediante contacto telefónico con el denunciante para obtener mayores datos que facilitaran la búsqueda de los responsables y del vehículo.

Sin embargo, de acuerdo con el seguimiento oficial del reporte, al establecer comunicación con el afectado e identificarse el personal, la llamada fue interrumpida. Posteriormente, realizaron varios intentos adicionales para localizarlo, pero ya no fue posible obtener respuesta.

Pese a ello, las autoridades tomaron conocimiento del robo y exhortaron al afectado a formalizar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a fin de integrar la carpeta de investigación y realizar las diligencias correspondientes para la localización de la motocicleta y la identificación de los presuntos responsables.