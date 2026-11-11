Hombres armados despojan de su celular a peatón y lo amenazan de muerte en Durango

Un hombre fue víctima de un robo con violencia durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, luego de que cuatro sujetos que viajaban a bordo de una camioneta lo interceptaran mientras caminaba por calles de la colonia Asentamientos Humanos, en la ciudad de Durango, donde lo despojaron de su teléfono celular bajo amenazas con un arma de fuego.

El afectado fue identificado como Omar, quien aproximadamente a las 01:15 horas transitaba por la calle Inti Peredo, a la altura de la calle Morelos, cuando fue sorprendido por los ocupantes de una camioneta de la marca Toyota, línea Hilux, de color blanco, la cual aparentemente no portaba placas de circulación.

De acuerdo con el reporte realizado por la víctima, en la unidad viajaban cuatro hombres, quienes se aproximaron a él y le exigieron que entregara su teléfono celular, por lo que, ante la presencia de sujetos que presuntamente portaban armas de fuego, terminó siendo despojado de su pertenencia.

Sin embargo, la situación se tornó más peligrosa cuando uno de los individuos lo amenazó directamente, advirtiéndole que se retirara del lugar o le dispararía, por lo que el afectado optó por alejarse para evitar que la agresión tuviera consecuencias mayores.

Una vez cometido el robo, los cuatro sujetos escaparon a bordo de la camioneta blanca con rumbo desconocido, mientras que Omar se trasladó por sus propios medios a una delegación de Seguridad Pública Municipal, donde solicitó apoyo y proporcionó las características de los presuntos responsables y del vehículo en el que huyeron.

El hecho quedó registrado mediante un reporte a las autoridades durante la madrugada de este miércoles, por lo que será necesario que se realicen las investigaciones correspondientes para tratar de identificar a los cuatro individuos involucrados, así como establecer su posible participación en otros hechos delictivos registrados en la capital duranguense.