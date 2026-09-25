Hombres en motocicleta atacan con un machete a menor de 12 años en la Luz y Esperanza

Un adolescente de 12 años de edad resultó lesionado en los dedos de la mano derecha luego de ser agredido con un arma blanca, aparentemente un machete, por dos hombres que viajaban en motocicletas, en calles de la colonia Luz y Esperanza.

El hecho fue reportado poco antes de las 23:00 horas del jueves en la calle Cactus, donde se generó una movilización policiaca. Al llegar los agentes, la madre del menor les relató que su hijo viajaba en una motocicleta Italika FT125 cuando fue interceptado por dos hombres que circulaban en otras dos motocicletas.

De acuerdo con su versión, los agresores lo atacaron con un machete y le provocaron lesiones en los dedos de la mano derecha.

El adolescente fue trasladado por sus propios medios al Hospital Materno Infantil, donde personal de la Fiscalía estatal esperaba para tomar su declaración y continuar con las investigaciones.