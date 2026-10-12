Hombres encapuchados asesinan a balazos a tesorero de Taxicaringa, en Mezquital

Un hombre que presuntamente se desempeñaba como tesorero de la comunidad de Taxicaringa, en el municipio de Mezquital, Durango, fue asesinado a balazos durante la tarde de este domingo 11 de octubre, luego de ser atacado por dos sujetos encapuchados, quienes se dieron a la fuga.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 16:00 horas, en las inmediaciones del poblado Guacamayita, sobre un camino de terracería que comunica con Santa María Magdalena de Taxicaringa, en una zona de difícil acceso del municipio de Mezquital.

De acuerdo con la información recabada, un hombre identificado como Genaro Villa recibió una llamada en la que le informaron que su hermano había sido atacado a balazos por dos individuos que tenían el rostro cubierto, quienes presuntamente lo dejaron tirado en el lugar.

El reportante manifestó que se encontraba en la ciudad de Durango cuando recibió la noticia, por lo que desconocía las circunstancias exactas de la agresión, además de que había intentado comunicarse con su hermano sin obtener respuesta.

Fue un compañero de trabajo de la víctima quien se comunicó con Genaro para informarle sobre lo ocurrido, luego de que integrantes del consejo de vigilancia de la comunidad tuvieran conocimiento del ataque armado.

Inicialmente, el hecho fue reportado como una persona lesionada por arma de fuego; sin embargo, posteriormente se confirmó que el hombre había perdido la vida. Hasta ese momento, las autoridades no contaban con su identidad completa, únicamente con la información de que se desempeñaba como tesorero de Taxicaringa.

Debido a las condiciones geográficas de la zona, se estimaba un recorrido de aproximadamente cuatro horas para llegar al lugar del homicidio, por lo que se organizaron las labores para recuperar el cuerpo y trasladarlo a la ciudad de Durango. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la agresión, así como la identidad y el paradero de los dos presuntos responsables.