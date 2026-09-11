Hombres golpean a joven a dos cuadras de llegar a su casa en Durango

A unas cuantas cuadras de llegar a su domicilio, un joven fue interceptado y golpeado presuntamente por cuatro sujetos desconocidos, agresión que lo llevó a recibir atención médica en el ISSSTE de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Daniel Reyes Sánchez, de 24 años, quien ingresó durante los primeros minutos de este viernes 11 de septiembre al área de Primer Contacto del citado hospital, donde se notificó el caso a las autoridades.

Personal investigador acudió aproximadamente a la 01:00 horas al nosocomio y se entrevistó con la madre del joven, quien proporcionó los primeros datos sobre las circunstancias en las que su hijo había resultado lesionado.

Según la información recabada, alrededor de la medianoche Daniel salió de su lugar de trabajo y emprendió el camino hacia su domicilio, ubicado en la colonia IV Centenario, utilizando una bicicleta como medio de transporte.

Cuando se encontraba aproximadamente a dos cuadras de llegar a su casa, habría sido interceptado por cuatro hombres desconocidos. De acuerdo con el relato proporcionado, uno de ellos primero le lanzó un bote de cerveza y posteriormente comenzaron a golpearlo con los puños.

Personas conocidas del joven que se encontraban cerca acudieron en su ayuda y lo trasladaron hasta su domicilio. Al observar las condiciones en las que se encontraba, su madre decidió llevarlo por medios particulares al ISSSTE para que recibiera atención médica.