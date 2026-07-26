Homicidios en accidentes viales en Durango bajan 10% en el primer semestre de 2026

Los homicidios culposos derivados de accidentes de tránsito disminuyeron un 10 por ciento durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dichos homicidios pasaron de 98 casos en el 2025 a 88 en el primer semestre del 2026,

La gráfica exhibió que entre enero y junio de 2026, el municipio de Durango concentró la mayor cantidad de homicidios culposos derivados de accidentes de tránsito, con 32 casos, equivalentes a poco más de una tercera parte del total estatal. Le siguió Gómez Palacio, que registró 18 en el mismo periodo; Lerdo, con cinco; y Canatlán, Rodeo, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal, con tres casos cada uno.

Cuencamé, General Simón Bolívar, Mezquital, Pánuco de Coronado y Pueblo Nuevo acumularon dos homicidios culposos por accidentes de tránsito cada uno. En tanto, Hidalgo, Nombre de Dios, Peñón Blanco, Poanas, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río y Tlahualilo registraron un caso por municipio.

Comportamiento

La distribución mensual apreciada durante el año 2026 fue de seis casos en enero, 18 en febrero, 16 en marzo, 17 en abril, 14 en mayo y 17 en junio. En el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 13, 22, 14, 13, 19 y 17 casos, respectivamente.

De acuerdo con la comparación de ambos periodos, la reducción fue de 10 casos, aunque febrero de 2026 registró el mayor número mensual de homicidios culposos por accidentes de tránsito.

La estadística del SESNSP corresponde a carpetas de investigación iniciadas y clasifica los casos bajo la modalidad de homicidio culposo en accidente de tránsito.