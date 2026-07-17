Hongos, mezcal y saberes tradicionales se reunirán en nueva edición del 'Bazar del Jardín'

La riqueza biocultural de Durango volverá a convertirse en protagonista con una nueva edición del Bazar del Jardín, que el próximo 26 de julio transformará al Jardín Etnobiológico Estatal de Durango en un espacio donde la ciencia, la tradición y la gastronomía dialogarán a través de una jornada dedicada a los hongos y el mezcal.

El objetivo del encuentro va mucho más allá de la venta de productos, según explicó en entrevista Norma L. Piedra Leandro, la mente detrás de este proyecto. “El Bazar del Jardín es un espacio de difusión y divulgación de saberes científicos y tradicionales donde hay convivencia entre diferentes grupos culturales”, dijo.

En esta edición, uno de los principales atractivos será la oferta gastronómica basada en hongos comestibles de la Sierra de Durango, preparados por personas que han heredado el conocimiento sobre su recolección. “Habrá venta de platillos preparados con hongos comestibles de la zona serrana de Durango, colectados por hongueros tradicionales”, señaló.

ACTIVIDADES

Durante toda la tarde, el recinto ofrecerá venta de platillos elaborados con hongos silvestres, charlas, talleres, recorridos, exposiciones y un bazar con productos naturales, arte, plantas y otros proyectos locales, en una propuesta que busca acercar el patrimonio natural de la entidad a públicos de todas las edades.

La programación continuará con el “Diálogo de saberes sobre los hongos”, seguido por la conferencia “Los alimentos del futuro” , impartida por el doctor Raúl Díaz Moreno, quien abordará el potencial alimenticio de estos organismos.

Más tarde, los asistentes podrán participar en el taller de crochet “Arma tu hongo”, seguido del recorrido “¿De dónde viene el mezcal?”, una experiencia que permitirá conocer el origen y el proceso de elaboración de una de las bebidas más representativas de Durango.

APRENDER SOBRE LOS HONGOS

Uno de los propósitos del bazar también será contribuir a eliminar los prejuicios que todavía existen sobre el consumo de hongos silvestres. Piedra Leandro explicó que el desconocimiento es el principal factor de riesgo, por lo que la divulgación resulta fundamental.

“Si no los conoces, definitivamente es un riesgo que las personas los quieran colectar y consumir. Se requieren años de experiencia para conocerlos; por ello invitamos a personas expertas para que compartan sus experiencias con los asistentes”.

Además de las actividades programadas, el Jardín Etnobiológico aprovechará esta edición para mostrar nuevos espacios dentro del recinto, entre ellos la milpa y el nuevo pabellón dedicado al mezcal, ampliando así la experiencia para los visitantes.

Finalmente, la organizadora extendió una invitación a las familias duranguenses para sumarse a esta jornada de aprendizaje y convivencia.

“El Bazar del Jardín es un evento para los duranguenses donde seguro aprenderán sobre temas relevantes; además tenemos espacios nuevos para los recorridos, ya hay milpa y tendremos la apertura del pabellón del mezcal. Será una sana convivencia para aprender sobre el patrimonio biocultural de Durango”, concluyó.