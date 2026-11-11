Honran la memoria de 15 mujeres duranguenses a las que les quitaron la vida este 2026
Para honrar la memoria de las mujeres víctimas de violencia feminicida en Durango, la colectiva Tribu Durangueña realizó un altar para recordar a las 15 mujeres a las que les quitaron la vida durante este año 2026.
Con esta acción se busca visibilizar la violencia contra las mujeres, mantener vivos sus nombres y exigir justicia para ellas y sus familias.
En tal sentido, durante varios días previos se estuvieron haciendo los preparativos de lo que se colocó en el altar el pasado fin de semana, para recordar a:
- Esther Vargas Peña
- Marisol Gutiérrez
- Karen Vianey Salazar Carrillo
- María Cecilia Rosales de León
- Silvia María González Ríos
- Laura Olivia Soto Gándara
- Seferina Barrera Martínez
- Cecicilia Janeth Valenciana Gutiérrez
- Juana Quiñonez Montenegro
- María Alejandra Orona Pineda
- María Alejandra Quiñonez Ramírez
- Norma Irene Gorgonio Hernández
- Scarlet Alvarado
- Juana González Hernández
- Liliana Angélica Pulido Mancinas
También se colocaron fotografías y ofrendas para las mujeres que murieron por la violencia feminicida, a lo largo del año, en los distintos municipios de la entidad.
Asimismo, en el marco de esta actividad, se hizo un llamado a las autoridades para investigar cada caso con perspectiva de género y garantizar justicia para las víctimas y sus familias, “porque nombrarlas es recordarlas y recordarlas es resistir”, se estableció.
También el año pasado se llevó a cabo una actividad similar para mantener vivo el recuerdo y la exigencia de justicia en torno a los feminicidios.