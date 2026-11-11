Durango

FEMINICIDIOS DURANGO

Honran la memoria de 15 mujeres duranguenses a las que les quitaron la vida este 2026

Hicieron un llamado a las autoridades para investigar cada caso y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

Honran la memoria de 15 mujeres duranguenses a las que les quitaron la vida este 2026

Honran la memoria de 15 mujeres duranguenses a las que les quitaron la vida este 2026

CLAUDIA BARRIENTOS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Para honrar la memoria de las mujeres víctimas de violencia feminicida en Durango, la colectiva Tribu Durangueña realizó un altar para recordar a las 15 mujeres a las que les quitaron la vida durante este año 2026.

Con esta acción se busca visibilizar la violencia contra las mujeres, mantener vivos sus nombres y exigir justicia para ellas y sus familias.

En tal sentido, durante varios días previos se estuvieron haciendo los preparativos de lo que se colocó en el altar el pasado fin de semana, para recordar a:

  • Esther Vargas Peña
  • Marisol Gutiérrez
  • Karen Vianey Salazar Carrillo
  • María Cecilia Rosales de León
  • Silvia María González Ríos
  • Laura Olivia Soto Gándara
  • Seferina Barrera Martínez
  • Cecicilia Janeth Valenciana Gutiérrez
  • Juana Quiñonez Montenegro
  • María Alejandra Orona Pineda
  • María Alejandra Quiñonez Ramírez
  • Norma Irene Gorgonio Hernández
  • Scarlet Alvarado
  • Juana González Hernández
  • Liliana Angélica Pulido Mancinas

También se colocaron fotografías y ofrendas para las mujeres que murieron por la violencia feminicida, a lo largo del año, en los distintos municipios de la entidad.

Asimismo, en el marco de esta actividad, se hizo un llamado a las autoridades para investigar cada caso con perspectiva de género y garantizar justicia para las víctimas y sus familias, “porque nombrarlas es recordarlas y recordarlas es resistir”, se estableció.


También el año pasado se llevó a cabo una actividad similar para mantener vivo el recuerdo y la exigencia de justicia en torno a los feminicidios.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: FEMINICIDIOS DURANGO Durango MUJERES DURANGUENSES VIOLENCIA FEMINICIDA mujeres, justicia, violencia, Alejandra

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas