Honran la memoria de 15 mujeres duranguenses a las que les quitaron la vida este 2026

Para honrar la memoria de las mujeres víctimas de violencia feminicida en Durango, la colectiva Tribu Durangueña realizó un altar para recordar a las 15 mujeres a las que les quitaron la vida durante este año 2026.

Con esta acción se busca visibilizar la violencia contra las mujeres, mantener vivos sus nombres y exigir justicia para ellas y sus familias .

En tal sentido, durante varios días previos se estuvieron haciendo los preparativos de lo que se colocó en el altar el pasado fin de semana, para recordar a:

Esther Vargas Peña

Marisol Gutiérrez

Karen Vianey Salazar Carrillo

María Cecilia Rosales de León

Silvia María González Ríos

Laura Olivia Soto Gándara

Seferina Barrera Martínez

Cecicilia Janeth Valenciana Gutiérrez

Juana Quiñonez Montenegro

María Alejandra Orona Pineda

María Alejandra Quiñonez Ramírez

Norma Irene Gorgonio Hernández

Scarlet Alvarado

Juana González Hernández

Liliana Angélica Pulido Mancinas

También se colocaron fotografías y ofrendas para las mujeres que murieron por la violencia feminicida, a lo largo del año, en los distintos municipios de la entidad.

Asimismo, en el marco de esta actividad, se hizo un llamado a las autoridades para investigar cada caso con perspectiva de género y garantizar justicia para las víctimas y sus familias , “porque nombrarlas es recordarlas y recordarlas es resistir”, se estableció.

También el año pasado se llevó a cabo una actividad similar para mantener vivo el recuerdo y la exigencia de justicia en torno a los feminicidios.