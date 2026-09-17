'Hope': el thriller coreano que apunta a ser un éxito

El cine surcoreano continúa consolidándose como una de las industrias más innovadoras del mundo y ahora prepara el lanzamiento de “Hope”, una producción de ciencia ficción, terror y suspenso dirigida por Na Hong-jin, el realizador detrás de aclamadas cintas como “The Chaser”, “The Yellow Sea” y “The Wailing”. La película llegará a la cartelera internacional durante octubre y ya está bajo el radar de la crítica especializada, gracias a su mezcla de acción, misterio y criaturas extraterrestres.

La historia se desarrolla en Hope Harbor, una pequeña comunidad costera ubicada cerca de la zona desmilitarizada entre Corea del Sur y Corea del Norte. Todo comienza cuando aparecen animales mutilados y extraños indicios de que algo desconocido se oculta en los alrededores.

Conforme avanza la investigación, las autoridades descubren que se enfrentan a una amenaza mucho mayor de lo que imaginaban, una criatura de origen extraterrestre que desata el caos entre los habitantes del lugar.

El reparto está encabezado por Hwang Jung-min, Zo In-sung y Jung Ho-yeon, la actriz que alcanzó fama mundial gracias a “Squid Game” . A ellos se suman figuras internacionales como Michael Fassbender, Alicia Vikander y Taylor Russell, quienes participan en esta película que reúne talento coreano e internacional.

MÁS ALLÁ DEL TERROR

Aunque parte de una premisa propia de las películas de monstruos, “Hope” apuesta por una narrativa mucho más amplia. La cinta combina elementos de ciencia ficción, horror, humor negro, acción y suspenso, construyendo una experiencia que cambia constantemente de tono y mantiene la incertidumbre hasta sus momentos finales.

Uno de los aspectos más destacados por la crítica ha sido la decisión de Na Hong-jin de retrasar la aparición completa de la criatura, aumentando la tensión y el misterio alrededor de los acontecimientos que sacuden al pueblo. Este recurso ha sido comparado con algunos de los grandes clásicos del cine de suspenso y monstruos.

¿POR QUÉ VERLA?

Para los aficionados al cine coreano, “Hope” representa el regreso de Na Hong-jin a la dirección de largometrajes después de una década sin estrenar una nueva película. Su estilo visual, caracterizado por persecuciones frenéticas, tensión constante y personajes complejos, vuelve a estar presente en esta producción.

También destaca por su escala de producción, pues la película presenta secuencias de acción, destrucción masiva, persecuciones y efectos visuales que la acercan al nivel de las grandes superproducciones internacionales. Se trata de uno de los proyectos cinematográficos más espectaculares surgidos recientemente en Corea del Sur.

A ello se suma la participación de Jung Ho-yeon en uno de sus proyectos cinematográficos más importantes hasta la fecha, interpretando a una joven oficial de policía que se convierte en una pieza clave dentro de la historia.

LO QUE DICE LA CRÍTICA

Las primeras reseñas destacan la energía de la película, su ritmo acelerado y la capacidad de Na Hong-jin para mezclar distintos géneros dentro de una misma historia. Medios especializados han elogiado particularmente las escenas de acción, el manejo de la tensión y la originalidad de su propuesta.

Asimismo, varias publicaciones resaltan las actuaciones de Hwang Jung-min y Jung Ho-yeon, así como la manera en que la película combina momentos espectaculares con dosis de humor y comentarios sobre la naturaleza humana.

Con monstruos, misterio, ciencia ficción y una producción de gran escala, “Hope” será uno de los thrillers asiáticos más llamativos que llegarán a las pantallas durante el próximo mes.