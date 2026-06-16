Horma de Zapatero
“Ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho”, José Luis Rodríguez Zapatero.
La Audiencia Nacional de España no hizo una consulta pública para saber si debía presentar acusaciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, como la que López Obrador organizó en 2021 para decidir si juzgaba o no a los expresidentes mexicanos. El gobierno de Pedro Sánchez, correligionario de Zapatero en el Partido Socialista Obrero Español, se ha resistido a las acusaciones, pero en un país en que el poder judicial es independiente la decisión no depende del gobierno.