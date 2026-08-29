'Hormiga' González, Chávez, Araujo y Huescas conocen rivales en Europa y Conference League

La UEFA celebró este viernes el sorteo oficial de la Fase de Liga para la temporada 2026/2027 de la Europa League y la Conference League en Nyon, Suiza. En este evento se definieron los emparejamientos continentales para los futbolistas mexicanos que militan en el balompié europeo.

El delantero Armando "Hormiga" González, flamante incorporación del Olympiacos de Grecia tras salir de Chivas, afrontará un calendario exigente en la Europa League. El equipo heleno disputará cotejos de alto nivel en el Estadio Georgios Karaiskakis y visitas ante clubes históricos como el AC Milan de Italia, la Juventus de Turín y el Benfica de Portugal.

Tensión por partida doble

Por su parte, el lateral zurdo Mateo Chávez competirá con el AZ Alkmaar neerlandés en la misma Europa League, tras ganar la Copa de los Países Bajos. El cuadro de Alkmaar sostendrá compromisos en su recinto, el AFAS Stadion, así como visitas complicadas a escenarios europeos contra oponentes como el Bayer Leverkusen alemán, el Olympique de Lyon francés y el Sparta de Praga.

En el certamen de la Europa League también estará inscrito el zaguero Julián Araujo con el AFC Bournemouth de la Premier League. La escuadra de las Cerezas disputará sus encuentros en el Vitality Stadium y en recintos ajenos midiéndose contra duros contendientes del continente, entre los que destacan la Real Sociedad de España, el Crystal Palace inglés y el Red Bull Salzburgo austriaco.

Buscan destacar en las competencias continentales

En la Conference League, el carrilero Rodrigo Huescas verá acción defendiendo al FC Copenhague de Dinamarca. El conjunto nórdico jugará en condición de local dentro del Parken Stadion frente al Braga de Portugal, Lugano suizo e Iberia Tbilisi georgiano, mientras que saldrá a domicilio para encarar al Estrella Roja de Serbia en Belgrado, a la U Craiova rumana y al Inter Escaldes andorrano.

Con los cruces definidos y la actividad continental pactada para arrancar en el mes de septiembre, la representación mexicana encarará una prueba crucial en territorio europeo. Los cuatro futbolistas buscarán minutos de calidad y protagonismo en la Europa League y la Conference League, con la firme intención de trascender a las rondas eliminatorias finales y dejar en alto el nombre de México.