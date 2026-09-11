'Hospital' clandestino del CJNG: Personas reclutadas de diferentes estados fueron rescatadas

Luego de que fuera localizado un "hospital" clandestino del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tecalitlán, tras la búsqueda de un joven de 20 años que fue reportado como desparecido desde julio pasado en Tlaquepaque, el fiscal Salvador González de los Santos reveló más detalles sobre el sitio y las personas rescatadas.

¿Qué se sabe de la localización de este "hospital" clandestino?

Este jueves se dio a conocer que en la finca utilizada por el CJNG como un "hospital" clandestino se encontraron indicios de que ahí se aplicaban tratamientos especializados a los integrantes del cártel que resultaban heridos en enfrentamientos u otras tareas que se les asignaban , motivo por el cual las autoridades sospechan que personal médico de la región estaría involucrado en el funcionamiento de este lugar.

También se sabe que este lugar fue ubicado luego de que la familia del joven al que se buscaba acudió a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas para denunciar que al parecer era víctima de reclutamiento forzado, pues dijo que iría a trabajar en un rancho y el 21 de julio pasaron por él en un auto, se lo llevaron y no supieron más de él.

El fiscal indicó además que el trabajo de investigación arrojó indicios de que la víctima podría estar en el municipio de Tecalitlán, en la región sur del estado, por lo que el trabajo de inteligencia se enfocó en esa zona y se detectó dicha finca.

"En un trabajo coordinado con la Guardia Nacional y la Defensa, personal ministerial de la Fiscalía ingresó a este domicilio y efectivamente se encontraba este joven, pero no solo estaba él, había otras ocho personas que estaban ahí privadas de su libertad y otras seis personas que de acuerdo con las investigaciones eran quienes resguardaban, cuidaban y custodiaban a estas ocho personas", comentó.

¿De qué estados eran los reclutados que fueron rescatados del "hospital"?

González de los Santos detalló que las personas detenidas (cinco hombres y una mujer) oscilan entre los 21 y los 48 años, y son originarias de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán.

Mientras que las personas rescatadas tienen entre 16 y 43 años y son originarias de la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Jalisco.

"Por los indicios recabados y los testimonios de los involucrados podemos presumir que esta finca en el municipio de Tecalitlán operaba como sitio para resguardar a personas que se encontraban reclutadas para el crimen organizado, pero que por alguna circunstancia resultaban lesionadas en las actividades que las ponían a hacer y requerían recuperarse", dijo el fiscal.

De igual forma, señaló que dos de las personas liberadas usaban muletas mientras que otras fueron sometidas a cirugías para ponerles clavos quirúrgicos que sanaran sus lesiones.

"Pensamos que estas atenciones que tenían eran muy especializadas y se sigue investigando para verificar quién les proporcionaba estos servicios", refirió.

Fichas de desaparición

De los nueve liberados, únicamente el joven por el que se desplegó el operativo contaba con ficha de desaparición, pero todos fueron trasladados a Guadalajara para iniciar con el proceso para reintegrarlos a sus familias.