Hospital General 450 suspendió temporalmente cirugías por falla en equipo de esterilización

Las cirugías programadas en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango no fueron canceladas, sino únicamente reprogramadas debido a una falla en el autoclave utilizado para esterilizar el instrumental quirúrgico, equipo que ya fue reparado y se encuentra nuevamente en operación.

El secretario de Salud del Estado, Moisés Nájera Torres, explicó que la avería ocurrió en una de las resistencias del autoclave, un equipo de uso continuo que funciona prácticamente las 24 horas del día para esterilizar las charolas e instrumentos empleados en las intervenciones quirúrgicas.

Precisó que, mientras se realizó la reparación, fue necesario ajustar la programación de las cirugías, por lo que algunas se retrasaron, aunque ninguna fue suspendida de manera definitiva.

Comentó que la sustitución de la pieza tomó tiempo debido a que se trata de un equipo de grado médico, cuyas refacciones no se consiguen fácilmente en el mercado y, por lo general, deben solicitarse a proveedores especializados ubicados en ciudades como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, quienes a su vez las importan de Estados Unidos, China o Europa.

Nájera Torres agregó que el autoclave ya opera con normalidad y que el hospital trabaja en la regularización de las cirugías que se encontraban pendientes, con el propósito de recuperar el ritmo habitual de atención a los pacientes.