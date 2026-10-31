Hospital Materno Infantil ha atendido 5 mil 800 picaduras de alacrán en lo que va de 2026

En Durango, el Hospital Materno Infantil ha atendido alrededor de cinco mil 800 personas por picaduras de alacrán en lo que va del año, cifra que representa aproximadamente el 60 por ciento de los nueve mil 651 casos registrados en todo el estado.

Aunque durante octubre todavía se reportaron 505 atenciones, con la llegada de las bajas temperaturas comienza a disminuir la incidencia.

Chuyita Reyes Hernández, responsable del área antialacránica del Hospital Materno Infantil, señaló que durante este mes se mantuvo una importante demanda de atención, por lo que se utilizaron alrededor de 80 ampolletas de faboterápico.

Sin embargo, explicó que a partir del cierre de octubre y el inicio de la temporada de frío comienza a reducirse la presencia de estos animales.

Indicó que los adultos de entre 25 y 44 años son quienes más acuden por picaduras y, en su mayoría, se trata de mujeres que encuentran al alacrán dentro de sus viviendas, principalmente en sillones, ventanas, trapeadores y otros espacios de uso cotidiano.

No obstante, las picaduras también ocurren fuera de casa, al caminar cerca de árboles, esperar el transporte público o incluso durante actividades recreativas. Recordó que han atendido personas con picaduras en la boca, luego de que intentan jugar con estos animales.

La responsable del área antialacránica también relató el caso de una niña de un colegio particular ubicado por El Saltito, quien llegó en condiciones graves y se le aplicaron varias decenas de ampolletas de suero antialacránico.

Narró que la menor fue picada por un alacrán dentro de un colegio particular, pero pensaron que se trataba de un berrinche.

Se les habló a familiares y la menor seguía llorando y con dolor e incluso, la llevaron a varios puntos de la ciudad para tranquilizarla, pero la menor seguía con el dolor y llorando y cuando de plano los padres se dieron cuenta que no era un berrinche acudieron al Hospital Materno Infantil y fueron canalizados de inmediato al área antialacránica donde fue atendida por la propia Chuyita.

La enfermera platica que ella vio la reacción de la niña y con tantos años viendo niños privados por el veneno de alacrán supo que la menor estaba picada por lo que inició el tratamiento, a parte, dijo, la menor ya traía los síntomas característicos.

Se le tuvieron que aplicar 80 ampolletas para contrarrestar el veneno , cantidad que a la propia Chuyita se le hizo demasiado pero solo así lograron contrarrestarlo.

Mencionó que también atendieron a otra niña de una institución privada cuyos familiares inicialmente pensaron que presentaba berrinches, cuando en realidad estaba sufriendo los efectos de una picadura de alacrán por lo que es común que confundan los berrinches con los piquetes de alacrán.

Reyes Hernández, quien cuenta con 33 años de experiencia en esta área, explicó que la gravedad de los pacientes depende de la cantidad de veneno y del tiempo que transcurra antes de recibir atención médica.

Incluso, han recibido personas provenientes de otros municipios con dos o tres días de evolución.

Como ejemplo de los casos más complicados, recordó a un niño de cinco años, originario de Pánuco de Coronado, a quien hace aproximadamente 15 años tuvieron que administrarle hasta 500 ampolletas de faboterápico debido a la gravedad de su condición.

Ha sido el caso con más ampolletas aplicadas a una persona picada de alacrán y tras recuperarse ese día se le dio seguimiento médico los días y semanas siguientes por la elevada cantidad de suero aplicado.

La especialista señaló que, aunque algunos pacientes llegan con síntomas leves, otros requieren dosis sucesivas del antídoto, de acuerdo con su respuesta al tratamiento.

En cuanto a la procedencia de los pacientes, dijo que además de la capital reciben personas de municipios como Mezquital, Nombre de Dios y Canatlán, así como de localidades como del lugar turístico Villa del Oeste en el municipio de Durango.

De acuerdo con el registro estatal, hasta el momento se contabilizan nueve mil 651 personas picadas por alacrán en Durango, con 210 casos durante la última semana reportada.

Además, se tienen registrados 273 casos de picaduras de araña y 292 por otros animales ponzoñosos.