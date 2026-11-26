Un estudiante fue ingresado al Hospital General de Zona No. 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, por una presunta intoxicación relacionada con el consumo de gomitas.

El paciente fue identificado con las iniciales H.E.M.R., de 15 años de edad, quien acudió al nosocomio acompañado de su madre.

El ingreso fue reportado aproximadamente a las 12:00 horas de este miércoles por personal de la institución médica antes mencionada.

De acuerdo con la información obtenida, el adolescente ingirió unas gomitas que le habían dado en la escuela a la que asiste.

Tras el consumo de dichos productos, el menor fue llevado al hospital para recibir atención médica, donde su ingreso quedó registrado como un caso de presunta intoxicación.