Un menor de edad fue ingresado durante la tarde de este sábado al Hospital General de Zona No.1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la capital duranguense, luego de resultar lesionado al ser atropellado.

El pequeño fue identificado con las iniciales A.K.A.M., de tres años de edad.

Fue aproximadamente a las 17:30 horas del 28 de noviembre cuando personal del centro hospitalario notificó el ingreso del paciente.

De acuerdo con la información proporcionada, el atropellamiento ocurrió en la ciudad de Durango.

De momento no se conoce el lugar exacto donde se registró el accidente ni se proporcionan características del vehículo involucrado.

Tampoco se dieron a conocer las lesiones que sufrió el pequeño ni el diagnóstico sobre su estado de salud.