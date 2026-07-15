Hoteleros de Durango proponen regular los Airbnb en la entidad

La Asociación de Hoteles y Moteles de Durango insistió en la necesidad de regular los hospedajes que se ofrecen a través de plataformas digitales , al considerar que este tipo de servicios debe operar bajo las mismas obligaciones que cumple el sector hotelero establecido.

El presidente del organismo, Jaime Mijares Salum, señaló que las casas habitación y departamentos que se rentan mediante aplicaciones como Airbnb también deben sujetarse a la normatividad vigente y contribuir con el pago del Impuesto sobre Hospedaje, ya que ese recurso se destina a la promoción turística de Durango.

Comentó que actualmente existe una competencia desigual entre los hoteles formales y quienes ofrecen alojamiento mediante plataformas digitales sin cumplir con las mismas disposiciones fiscales y administrativas.

Por ello, consideró necesario que tanto los ayuntamientos como el Congreso del Estado trabajen en un marco regulatorio que otorgue certeza jurídica a todos los prestadores de servicios turísticos y establezca reglas claras para este tipo de hospedajes.

Mijares Salum añadió que una regulación no solo permitiría generar condiciones de competencia más equitativas, sino que también fortalecería la seguridad de los visitantes y contribuiría a garantizar estándares de calidad en los servicios de hospedaje que se ofrecen en la entidad.