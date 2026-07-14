Hoteles y moteles de Durango refuerzan capacitación para atender emergencias tras muerte de joven

Los hoteles y moteles afiliados a la Asociación en Durango mantienen capacitado a su personal para actuar ante emergencias, brindar los primeros auxilios, solicitar apoyo al 911 y colaborar con las autoridades, luego del fallecimiento de una mujer registrado en un motel de paso de la capital.

El presidente de la asociación, Jaime Mijares Salum, aseguró que entre los establecimientos agremiados se promueven de manera permanente cursos de capacitación en primeros auxilios, protocolos de seguridad y atención de contingencias, con el propósito de que los trabajadores sepan cómo responder ante situaciones de riesgo.

Explicó que, cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, el protocolo establece dar aviso inmediato a los servicios de emergencia a través del 911, compartir toda la información necesaria y mantenerse abiertos a las investigaciones que realicen la Fiscalía General del Estado y las autoridades competentes.

Señaló que estas capacitaciones permiten ofrecer un mejor servicio y reducir el tiempo de respuesta en momentos críticos, por lo que la asociación impulsa constantemente la participación de sus afiliados en este tipo de cursos.

Mijares Salum precisó que cada empresa determina si continúa con la capacitación de su personal de manera particular, aunque reiteró que la asociación mantiene de forma permanente programas de actualización para fortalecer la preparación de los trabajadores.

Respecto a los moteles de paso, descartó que representen una mayor complejidad en materia de supervisión, al señalar que están sujetos a la misma regulación que cualquier establecimiento hotelero.

Indicó que, independientemente del modelo de operación, todos deben cumplir con los reglamentos, lineamientos de Protección Civil y demás disposiciones legales aplicables, además de mantener sus instalaciones en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de los usuarios.

Finalmente, comentó que la industria hotelera ha evolucionado con los nuevos sistemas de reservación y las plataformas tecnológicas; sin embargo, consideró que tanto hoteles como moteles seguirán siendo una opción vigente, siempre que mantengan sus instalaciones actualizadas y continúen promoviendo a Durango como destino turístico.