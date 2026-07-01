Hoteles ya registran hasta 50% de reservaciones para la temporada de la Feria de Durango

A 15 días del inicio de la Feria de Durango 2026, algunos hoteles de la ciudad ya reportan un nivel favorable de reservaciones para las fechas del evento, con la expectativa de que la ocupación continúe incrementándose conforme se acerque su arranque.

La feria se llevará a cabo del viernes 17 de julio al domingo 2 de agosto. De acuerdo con Jaime Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, desde hace varias semanas diversos establecimientos comenzaron a recibir reservaciones relacionadas con esta temporada.

El dirigente hotelero explicó que, por ahora, la mayoría de las habitaciones apartadas corresponden a reservaciones previamente programadas por proveedores, integrantes del elenco artístico y cantantes que participarán en la feria.

"Las reservaciones fueron realizadas por los organizadores en algunos hoteles y, en promedio, ya nos generan una ocupación del 35 por ciento entre semana y de hasta el 50 por ciento durante los fines de semana", señaló.

Agregó que se espera que en los próximos días también aumenten las reservaciones de familias y turistas que planean vacacionar en Durango durante la feria, especialmente provenientes de los estados con los que recientemente se han fortalecido las conexiones aéreas.

Mijares Salum recordó que esta temporada de feria suele ser la de mayor actividad para el sector hotelero, ya que la ocupación promedio puede alcanzar hasta el 80 por ciento y, en algunos establecimientos, incluso llegar al 100 por ciento.