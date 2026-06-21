'House of the Dragon' vuelve a encender el fuego con nueva temporada

Los dragones volvieron a surcar los cielos de Westeros. Este domingo se estrena oficialmente el primer episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon”, una de las producciones más exitosas de HBO en los últimos años, marcando el regreso de una historia que llega en uno de sus momentos más explosivos.

Tras una larga espera desde el final de la segunda entrega, la serie retoma el conflicto entre los bandos liderados por Rhaenyra Targaryen y los Verdes, una disputa que dejó de ser una lucha política para convertirse en una guerra abierta por el control del Trono de Hierro. Las expectativas son altas, especialmente después de que la temporada anterior cerrara preparando el terreno para los enfrentamientos más importantes de la llamada “Danza de los Dragones”.

A horas de su estreno, las primeras críticas apuntan a una temporada más intensa, con un ritmo mucho más acelerado y secuencias de acción de gran escala. Los nuevos episodios apuestan por mostrar de lleno las consecuencias del conflicto, dejando atrás la etapa de preparación para dar paso a batallas que prometen cambiar el destino de las casas más poderosas de Poniente.

MÁS DRAGONES

Uno de los aspectos que más expectativa ha generado es la presencia de los dragones. La nueva temporada incorpora más criaturas en pantalla y profundiza en el papel que estos legendarios seres tendrán dentro de la guerra civil Targaryen, convirtiéndose nuevamente en el principal atractivo visual de la serie. La producción también promete enfrentamientos aéreos, combates navales y algunas de las secuencias más ambiciosas realizadas hasta ahora dentro del universo de “Game of Thrones”.

La historia continuará siguiendo a personajes clave como Rhaenyra, Daemon Targaryen, Alicent Hightower y Aegon II, quienes enfrentarán nuevas alianzas, traiciones y pérdidas mientras la guerra se expande por todo el reino. A ellos se suman nuevos personajes que buscarán inclinar la balanza de poder en una batalla donde nadie parece estar a salvo.

¿QUÉ ESPERAR?

En esta nueva entrega, la narrativa se adentrará de lleno en los episodios más decisivos de la Danza de los Dragones. Los espectadores serán testigos de la expansión del conflicto por distintos puntos de Westeros , con alianzas que cambiarán constantemente y personajes obligados a tomar decisiones extremas para sobrevivir.

También se espera que la serie explore con mayor profundidad las consecuencias humanas de la guerra, mostrando cómo la lucha por el poder afecta tanto a los nobles que disputan el trono como a quienes quedan atrapados en medio del enfrentamiento.

A medida que la violencia escala, la batalla entre los Negros y los Verdes alcanzará dimensiones nunca antes vistas, acercando la historia a algunos de los acontecimientos más trascendentales del legado Targaryen.

UNA SERIE MÁS SÓLIDA

Además del entusiasmo de los fanáticos, la temporada llega respaldada por una recepción crítica positiva. Las primeras evaluaciones internacionales la han señalado como una de las entregas más sólidas de la serie, destacando tanto la calidad de la producción como la evolución de sus personajes y la magnitud de sus escenas de acción.

Con ocho episodios programados para emitirse semanalmente, la tercera temporada se perfila como una de las más importantes para la franquicia.