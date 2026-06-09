'Hoy no basta con participar, las mujeres debemos influir', señala nueva presidenta de Amexme

“Hoy no basta con participar; debemos influir. No basta con abrir espacios para nosotras; debemos abrir caminos para quienes vienen detrás”, expresó durante su mensaje de toma de protesta la nueva presidencia de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Amexme) capítulo Durango, Jasmín Maroun.

La nueva dirigente señaló que uno de los principales retos de su gestión será consolidar una organización más activa y con mayor presencia en los temas que inciden en el desarrollo económico de la entidad, mediante la capacitación, la generación de alianzas y el impulso al crecimiento de las empresas encabezadas por mujeres.

Destacó que las empresarias representan una fuerza importante para el desarrollo económico y social del estado, por lo que consideró necesario ampliar su participación en los espacios donde se discuten y construyen las decisiones que impactan al sector productivo.

Añadió que Amexme buscará consolidarse como una organización cercana a sus socias, con una voz relevante en los temas que definirán el futuro de Durango y con capacidad para generar mayores oportunidades para mujeres emprendedoras y empresarias.

Asimismo, se contó con la presencia de la presidenta nacional de Amexme, Ivette Bonifaz Famanía; del secretario de Desarrollo Económico, Fernando Rosas Palafox, así como de dirigentes de organismos empresariales integrantes del Consejo Coordinador Empresarial ya que Amexme forma parte de este organismo que agrupa a los principales sectores productivos de la entidad.