Hoy podría definirse la destitución de directora de la primaria Luis Moya, en Durango 

La destitución de María del Socorro Ortega Freyre al frente de la escuela primaria Luis Moya, parece insalvable. Tras una mesa de diálogo donde se escuchó a las partes involucradas, el director de Educación Básica de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Justo Martínez Carrillo, anticipó que la tendencia irreversible de que la directora no regrese al plantel.

La escuela primaria permanece tomada por padres de familia y docentes desde la mañana de ayer lunes y la postura de los manifestantes es no soltar la institución hasta que sea destituida la directora.

"La postura en la comunidad escolar es contundente, de los 21 docentes que integran la plantilla, 15 exigen formalmente su salida, cinco se mantuvieron al margen y solo uno se posicionó a su favor", dijo el director de Educación Básica.

Mencionó que en los testimonios recabados en la mesa de negociación y con la representación sindical de la Zona 91, abundaron los señalamientos por maltrato, violencia verbal, autoritarismo, soberbia y falta de comunicación.

Durante el encuentro para revisar la problemática, la propia postura de Ortega Freyre terminó por cerrar cualquier margen de negociación, reconoció el funcionario de la SEED.

Manifestó que la directora mostró una actitud soberbia e inflexible durante la reunión, imposibilitando un acuerdo e incluso, los delegados del sindicato coincidieron en que la permanencia de la directiva es insostenible y respaldaron la postura de maestros y padres de familia.

​Martínez Carrillo señaló que se ratificó que la docente arrastra un antecedente reiterado de falta de flexibilidad y roces en los planteles donde ha prestado servicio previamente.

Aunque el consenso apunta a su separación inmediata para lograr la reapertura de la primaria antes del arranque oficial del ciclo escolar, la SEED enfrenta un dilema administrativo para su reubicación.

La directora cuenta con una clave directiva presupuestada, por lo que se analiza las opciones legales para determinar a dónde enviarla sin que esto signifique un problema para otra comunidad escolar.

​Martínez Carrillo sostendrá una reunión decisiva con el sindicato para hacer oficial la respuesta durante este martes, con la consigna clara de resolver el conflicto y garantizar el regreso a clases.