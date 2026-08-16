¿Hoy sí habrá lluvias en Durango? Esto dice el pronóstico de la Conagua | 16 de agosto

Un nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo lluvioso en varias regiones de México debido a varios sistemas que se encuentran sobre el territorio, ante esto, se ha alertado a habitantes de estos lugares mantenerse informados en canales oficiales. ¿Aplica para Durango?

Pronóstico general

De acuerdo con el pronóstico, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Sinaloa y Durango , así como lluvias fuertes en Sonora y chubascos en Baja California Sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del desplazamiento de las ondas tropicales número 27 y 28 sobre el sureste , favorecerán lluvias puntuales intensas en Michoacán.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del país, mientras que la onda de calor persistirá en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Cómo será el clima para Durango?

Para el estado de Durango,se prevé que este domingo se tengan condiciones lluviosas en distintas regiones, con precipitaciones de mayor intensidad en la sierra del noroeste.

Según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en esa región, además de precipitaciones moderadas en municipios del norte del estado y en la sierra occidental.

En cuanto a las temperaturas, hacia el mediodía, el ambiente será caluroso, con una temperatura máxima de entre 32 y 33 grados.

Respecto al viento, se esperan rachas de entre 20 y 30 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.