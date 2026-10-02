¿Hoy sí lloverá fuerte en Durango? Esto dice el pronóstico del SMN para este 2 de octubre

México seguirá con un clima marcado por lluvias fuertes e intensas este viernes 2 de octubre, sin embargo, solo algunas regiones serán afectadas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Asimismo, se prevé viento, oleaje elevado y temperaturas calurosas. ¿Aplicará para Durango?

Pronóstico general

El huracán Rachel, que continúa en categoría 3, continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste y se alejará gradualmente de las costas nacionales. Sin embargo, su circulación favorecerá lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur , así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Colima.

Mientras esto ocurre, en el norte y noreste, el sistema frontal número 1 interactuará con condiciones de inestabilidad atmosférica y provocará lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. También se esperan lluvias muy fuertes en Durango, San Luis Potosí y Aguascalientes. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento.

De manera particular, en la entidad duranguense se esperan lluvias puntuales muy fuertes en el sur , por lo que podrían presentarse tormentas eléctricas, rachas de viento y posibles encharcamientos o inundaciones en zonas vulnerables.

Mientras tanto, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para este viernes 2 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local confirma en su pronóstico una jornada de lluvias moderadas a fuertes en distintas regiones del estado de Durango.

Según la información, los municipios que se verán principalmente afectados serán los del oriente, sur y sureste. Sin embargo, la capital , así como en los Llanos del centro-oriente y el Valle del Guadiana también se esperan estas precipitaciones.

Desde muy temprano se registró un ambiente fresco, mismo que permanecerá hasta el mediodía, cuando el termómetro ascienda hasta los 21 a 22 grados y se tenga un ambiente templado.

En cuanto al viento, se pronostican rachas máximas moderadas de entre 20 y 30 kilómetros por hora.