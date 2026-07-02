¿Hoy sí llueve en Durango capital? Este es el pronóstico del SMN para el 2 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo pronóstico este jueves 2 de julio, en donde alerta a gran parte del territorio nacional por condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecerán las lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo. ¿Durango estárá incluido?

Según lo compartido en el informe, dos circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, la inestabilidad atmosférica y el avance de la onda tropica número 14 serán la principal causa para que las precipitaciones se presenten.

Los estados que tienen mayor probabilidad de sufrir estas condiciones serán Chihuahua, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca.

Mientras que los chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, se esperan en la mayor parte del país, incluido el Valle de México. Las únicas regiones donde no se prevén precipitaciones son la península de Baja California y Sonora.

No obstante, el calor no dará tregua a las ciudades del noroeste de México.

¿Lloverá en Durango capital?

Para este jueves, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que el estado de Durango registrará condiciones variables, con lluvias de diferente intensidad , temperaturas cálidas durante el día y viento con rachas moderadamente fuertes.

El pronóstico indica que las lluvias más importantes se concentrarán en la sierra occidental, donde se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes. Mientras que para el resto de la entidad, incluida la ciudad de Durango, se prevén lluvias ligeras y aisladas , por lo que no se descartan chubascos vespertinos.

Durante la mañana se presentaron temperaturas mínimas de entre 15 y 16 grados Celsius; sin embargo, para el mediodía y tarde se tendrán valores de 30 a 31 grados, generando un ambiente cálido.