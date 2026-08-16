Huachicol Fiscal: PAN señala a Andy López Beltrán como la 'cabeza' de la red; exige investigarlo

Liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron a Andrés Manuel López Beltrán de ser la “cabeza” del huachicol fiscal en México, y exigieron una investigación en su contra, así como el congelamiento de sus cuentas.

Así lo denunciaron integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en conferencia de prensa, donde se posicionaron en torno de la cancelación de visa del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay un testigo protegido detenido por huachicol fiscal que dice que cuando tenían que pasar huachicol solamente tenían que decirle al Secretario de la Marina “es de parte de Andy”. También hay que recordar que en abril hubo un cateo a las oficinas de Amílcar Olán, amigo de Andy quien tejió una red empresarial para ganar contratos con el gobierno. Eso de que no hay razones para investigar porque se trata de un asunto político y de que es completamente injerencista es absolutamente absurdo”, declaró Jorge Triana, vocero del PAN.

El político albiazul sostuvo que las verdaderas razones del retiro de la visa son jurídicas, y recordó que el PAN ya interpuso dos denuncias para que se investigue al hijo del expresidente López Obrador.

“No se trata de estar a favor de un gobierno extranjero, estamos en contra de que nos gobiernen criminales. Por eso, las peticiones formales que hacemos son: Andy López debe de dar a conocer el documento con el que le fue notificada la revocación de su visa; la Unidad de Inteligencia Financiera debe cancelar las cuentas de Andy López y círculo cercano con la ley en mano; y tres, que las Fiscalía abra una carpeta de investigación, una indagatoria por los hechos colectivos que acabamos de mencionar, porque el nombre de Andy López aparece en los expedientes huachicol fiscal y por el cateo de las oficinas de Amílcar Olán y la red de tráfico de influencias que tejió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, agregó.

Federico Döring sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum “volvió a mentir”, al decir que no puede abrirse una investigación contra López Beltrán si no existe denuncia.

“Dice que no se ha investigado a Andy porque no hay denuncia, bueno, les vamos a dar copia de la denuncia, una en agosto y otra en septiembre. El primer partido que dijo que el huachicol fiscal era creación de Morena fue el PAN, y el primer partido que dijo que estábamos en manos de un cártel de narcopolítica fue acción nacional”, aseveró.

En su oportunidad, Max Cortázar pidió a Sheinbaum Pardo, elegir un bando: “Es momento en que la Presidenta decida si va a ser Presidenta o si va a ser la encubridora de un grupo de criminales narcotraficantes”.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, se conectó vía zoom. Anunció que en los próximos días se realizarán una serie de conferencias para mostrar pruebas de presuntas responsabilidades de morenistas en el delito del huachicol.

“Para el PAN, todo esto es la consecuencia de la permisividad de Andrés Manuel López Obrador, y que no nos vengan a decir el Presidente no sabía nada porque el mismo expresidente inmortalizó sus palabras al decir que “no hay nada de lo que el Presidente no se entere”. En los próximos días iremos desdoblando muchas cosas que nosotros sabemos, para que la gente sepa quiénes son los disque transformadores de la patria”, concluyó.