Huawei ICT Academy incorpora a FICA de Gómez Palacio a su red internacional

La Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura (FICA), con sede en Gómez Palacio, se incorporó oficialmente a la red Huawei ICT Academy, un programa educativo global que vincula a instituciones de educación superior con la empresa tecnológica Huawei para fortalecer la formación académica y profesional de sus estudiantes.

La integración de la Facultad a esta red internacional surgió a partir de la participación de alumnos de la FICA en el concurso Huawei ICT Competition 2024-2025, donde obtuvieron el primer lugar nacional.

Este resultado llamó la atención de los organizadores y abrió la puerta para establecer una colaboración académica con la compañía tecnológica.

Durante la ceremonia de premiación del certamen se formalizó el acuerdo con representantes de Huawei en México, lo que permitió que, a partir de este año, la FICA obtuviera el reconocimiento oficial como Academia Huawei.

Gracias a esta alianza, estudiantes y docentes tendrán acceso a más de dos mil 500 cursos en línea, plataformas de aprendizaje, simuladores, herramientas tecnológicas especializadas, instructores certificados y programas de certificación internacional.

Además, podrán capacitarse en áreas como infraestructura de redes (Networking), computación en la nube, almacenamiento, inteligencia artificial (IA), análisis de datos, ciberseguridad e Internet de las Cosas (IoT).

Quienes concluyan satisfactoriamente los programas de formación podrán obtener certificaciones otorgadas por Huawei, fortaleciendo así su perfil profesional y ampliando sus oportunidades de inserción laboral dentro del sector tecnológico.

Jesús Urbina Suárez, director de la FICA, destacó que esta incorporación r epresenta una oportunidad significativa para fortalecer la preparación académica de estudiantes y docentes mediante el acceso a tecnologías y estándares de nivel internacional.