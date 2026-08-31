Hubo una escalada en cierres de restaurantes en Durango: Canirac

Durante los últimos meses cerraron seis restaurantes en Durango, lo que representa una preocupación para el sector por lo que se exhortó a quienes están pasando por dificultades a buscar asesoría y orientación, sobre todo durante agosto y septiembre que históricamente son los de menos ventas.

“Son restaurantes que no pertenecen a nuestra Cámara que han ido cerrando, realmente creo que ha habido una escalada de aproximadamente, sin tener el dato exacto, unos seis. Recientemente vimos una pizzería que acaba de cerrar sus puertas ”, informó el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) filial Durango, Jorge Luján Pulido.

Ante ello, dijo que hay disposición por apoyarlos para que puedan sobrellevar la situación, aunque no sean parte de la Canirac. “Debo decir que no son parte de los agremiados que forman parte de la Cámara y pues mandar un mensaje: si estás en este riesgo porque obviamente este es uno de los meses más complejos. Sobre todo lo que es agosto, septiembre, que tienden a tener bajas sobre todo en venta, y sientes que necesitas una asesoría, algún consejo, pueden acercarse a la Cámara”, dijo.

Comentó que varios negocios han tenido acercamiento y se les da asesoría y capacitación . Y aclaró que de la Cámara son cuatro los restaurantes que han cerrado en el año.

“Dentro de los restaurantes de la Cámara solo se ha cerrado uno a lo largo de tres, cuatro meses. En el año se han cerrado cuatro. Uno era parte de una sucursal y dos sí fueron pues una economía muy baja. Hay que mencionar el hecho que existe un ecosistema muy alto en lo que sería la restaurantería o en los negocios de alimentos”, externó.