'Huelen a baúl': Critican diputadas de Morena que se burlaron de los adultos mayores

Las diputadas locales de Morena en el Congreso de Puebla, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, se encuentran en el centro de una fuerte controversia luego de que se viralizara un fragmento de un podcast en el que realizaron comentarios sobre las personas adultas mayores que fueron considerados ofensivos y discriminatorios por miles de usuarios en redes sociales.

La conversación, difundida originalmente en el programa “Descasadas”, provocó una ola de reacciones debido a que ambas legisladoras hicieron "bromas" relacionadas con el olor, la apariencia física y el envejecimiento de las personas de la tercera edad.

Un podcast que terminó desatando indignación

Durante la charla, una de las participantes comentó que las personas mayores “ya huelen diferente”, a lo que Nayeli Salvatori respondió con una expresión en la que afirmó que “los viejitos huelen a baúl”.

Posteriormente, Grace Palomares añadió otra frase que también fue ampliamente criticada, mientras las participantes continuaban riendo durante la conversación.

El fragmento comenzó a compartirse masivamente en redes sociales, donde numerosos usuarios calificaron los comentarios como un ejemplo de edadismo, es decir, discriminación basada en la edad .

Llegan las disculpas… pero la polémica continuó

Tras el crecimiento de la controversia, tanto Nayeli Salvatori como Grace Palomares difundieron mensajes públicos ofreciendo disculpas.

Salvatori sostuvo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y aseguró que nunca existó la intención de ofender o descalificar a las personas adultas mayores . Por su parte, Palomares manifestó respeto hacia este sector de la población y afirmó que ha impulsado acciones e iniciativas enfocadas en su bienestar.

Morena inicia un procedimiento interno

La polémica escaló hasta la dirigencia nacional de Morena. La presidenta del partido, Ariadna Montiel, informó que solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia iniciar un procedimiento para analizar el caso e incluso planteó que ambas legisladoras podrían perder sus derechos como militantes.

Montiel afirmó que las expresiones emitidas por las diputadas no representan los principios del partido y reiteró que Morena rechaza cualquier manifestación de falta de respeto hacia las personas adultas mayores, uno de los sectores que históricamente ha respaldado al movimiento político.