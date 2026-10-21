Huelga en mina deja 400 despidos

EL SIGLO DE DURANGO

Más de 400 trabajadores de empresas contratistas de la mina de San Dimas han sido liquidados como consecuencia del conflicto laboral que mantiene detenidas las actividades desde el 18 de septiembre y que se convirtió formalmente en huelga el 8 de octubre, situación que ha comenzado a afectar la economía de Tayoltita, municipio de San Dimas.

Según contratistas de la localidad, la suspensión de las operaciones ha complicado la continuidad de sus actividades y el cumplimiento de sus compromisos laborales. Entre los afectados se encuentran habitantes de Tayoltita y trabajadores foráneos que perdieron su fuente de ingresos, sin certeza de que puedan ser contratados nuevamente.