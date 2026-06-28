Huésped habría robado pantalla de hotel en la Francisco Zarco

Un presunto robo sin violencia fue reportado la tarde del sábado en un hotel ubicado en la colonia Francisco Zarco de la ciudad de Durango, luego de que el personal detectó la desaparición de una pantalla que, presuntamente, fue sustraída por uno de los huéspedes.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el Hotel Abitare, localizado sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, casi esquina con República de Venezuela. La situación fue reportada a las autoridades a través del número de emergencias.

De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, los empleados del establecimiento se percataron del faltante al momento de revisar una de las habitaciones, por lo que de inmediato comenzaron a verificar lo sucedido.

Según el reporte, las primeras indagatorias apuntan a que un huésped habría retirado del inmueble una pantalla con un valor aproximado de 2 mil pesos, sin que se registraran daños en las instalaciones o actos de violencia durante el hecho.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al hotel para tomar conocimiento del caso, recabar información y orientar al personal sobre el procedimiento correspondiente para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Las autoridades iniciarán las investigaciones para tratar de identificar y localizar al presunto responsable, además de revisar los posibles medios de prueba, como los registros del hotel y las cámaras de videovigilancia, con el fin de esclarecer el robo y recuperar el equipo sustraído.