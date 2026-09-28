Huracán 'Polo': Autoridades prevén inminente impacto en BCS entre las 16:00 y 18:00 horas

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el huracán "Polo" impactará previsiblemente el territorio mexicano, primero este lunes en Baja California Sur y después el martes en Sonora.

Primer impacto de "Polo" será en Baja California Sur

La funcionaria comentó que se espera un primer impacto la tarde de este lunes 28 de septiembre, que podría ocurrir entre las 16:00 y 18:00 hora local, en las inmediaciones del municipio de Comondú, en la península de Baja California.

Advirtió que aún no es posible determinar la categoría con la que "Polo" tocará tierra , que podría ser 2 o conservar la 3, que mantiene actualmente.

Anticipan segundo impacto en Sonora

Laura Velázquez comentó que también se prevé para el martes un segundo impacto en la "costa centro de Sonora", por lo que continuarán intensificándose las lluvias, los vientos y el oleaje en ambos estados.

Marina prevé inminente impacto de "Polo"

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Secretaría de Marina (Semar) informó que tiene previsto un inminente impacto del huracán "Polo" entres las 16:00 y 18:00 horas, pero en inmediaciones de Las Barrancas, en Baja California Sur , por lo que mantiene un despliegue preventivo para proteger a la población.

Dicho comunicado también señala que actualmente realizan acciones de preparación, limpieza, desazolve y despliegue de Brigadas de Respuesta de Emergencias para atender posibles afectaciones.