Huracán Polo baja a categoría 4: ¿qué estados tendrán lluvias intensas HOY 23 de septiembre?

En las últimas horas, el huracán “Polo” ha causado preocupación entre las autoridades meteorológicas de México debido a su cercanía a la costa, además de la fuerza que adquirió rápidamente. Aunque alcanzó la categoría 5 dentro de la escala Saffir-Simpson, este miércoles perdió fuerza y bajó a 4. Sin embargo, se prevé que aún genere lluvias fuertes en algunos estados.

Fue apenas el pasado lunes 21 de septiembre durante la madrugada cuando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación de “Polo”, el ciclón tropical número 16 en el océano Pacífico en lo que va de la actual temporada.

A pesar de que empezó siendo tormenta tropical, para el mediodía ya había adquirido fuerza para pasar a ser huracán de categoría 1, y más tarde incluso alcanzar la categoría 2.

Sin embargo, para las primeras horas del martes 22 de septiembre el huracán “Polo” ya había adquirido la categoría 5, lo que encendió las alertas entre autoridades de Protección Civil, que dieron a conocer que debido a la proximidad del ciclón a las costas mexicanas, algunas zonas del país podrían registrar lluvias torrenciales durante algunas horas.

“Polo” baja a categoría 4

Después de casi 24 horas siendo categoría 5, este miércoles el SMN dio a conocer que “Polo” había perdido algo de fuerza, por lo que bajó a la categoría 4 en la escala.

Sin embargo, se prevé que “Polo” aún genere diversos efectos en algunas zonas del país.

En el más reciente reporte del SMN, de las 09:00 horas de este miércoles 23 de septiembre, se informó que el huracán “Polo” se encontraba en latitud norte 15.4 y longitud oeste 101.8, siendo el lugar más cercano a tierra a 255 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 480 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

Sobre su desplazamiento, el reporte indica que era hacia el noroeste a 7 km/h, con vientos sostenidos de 240 km/h y rachas de hasta 295 km/h.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas HOY?

A pesar de haber bajado de categoría, “Polo” seguirá teniendo efectos directos en el clima de algunas regiones, pues se prevé que para este miércoles 23 de septiembre se registren lluvias puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros en Michoacán, específicamente en la costa y en la zona este de la entidad, así como en Guerrero, en la región costera y oeste.

Además, el SMN prevé lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima, así como lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Jalisco y en el oeste de Oaxaca.

El SMN indica además que para este miércoles se mantiene especial vigilancia por efectos de los vientos desde Técpan de Galeana, en Guerrero, hasta Punta San Telmo, en Michoacán, así como desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, en Jalisco.

Se prevé que el viento alcance velocidades de 50 a 60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero; mientras que en las costas de Jalisco y Oaxaca, podrían ser de 20 a 30 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h.