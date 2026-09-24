Huracán Polo: Esta es su ubicación exacta y los estados en los que lloverá HOY 24 de septiembre

En el territorio mexicano continúa desplazándose el huracán Polo, que en las últimas dos horas volvió a ser categoría 4, luego de que el lunes por la noche se informara que se había intensificado nuevamente la 5.

Debido a su actual ubicación, se prevé que distintos cambios climáticos se presenten en el país, entre ellos la caída de precipitaciones de gran intensidad en diferentes regiones.

¿Dónde se encuentra Polo actualmente?

Los recientes cambios en la trayectoria de este huracán, han permitido que baje a la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson , pero también que cambie su ubicación.

Según lo informado en el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Polo actualmente se ubica a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Este fenómeno traerá consigo vientso máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 315 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h.

Pronóstico general

Con la circulación de este fenómeno, se prevé que se refuerce la probabilidad de lluvias intensas y muy fuertes, de 75 a 150 mm y de 50 a 75 mm, respetivamente.

Mientras que el viento también se presentrá en varias zonas y será de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h; de 60 a 70 kmn/h con rachas de 80 a 90 km/h; 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h.

El oleaje podría ir de 6 a 8 metros de altura, 4 a 6 m y de 2 a 3 m, esto unicamente en las costas de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit.

¿En qué estados lloverá HOY 24 de septiembre?

A raíz del huracán Polo y otros fenómenos presentes en México, como el monzón mexicano, canales de baja presión y vaguadas, los estados donde se prevé lluvias intensas, muy fuertes y fuertes son: