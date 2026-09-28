Huracán Polo se acerca a Baja California Sur: prevén que cruce la península este lunes

El huracán Polo se acerca a Baja California Sur, donde se prevé que las condiciones meteorológicas empeoren desde la mañana de este lunes 28 de septiembre. El centro del ciclón podría llegar a la costa más tarde, mientras sus efectos se extienden hacia el noroeste del país.

De acuerdo con los avisos disponibles hasta las 20:00 horas del domingo, Polo se mantenía como huracán categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. Su centro se ubicaba a unos 325 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y avanzaba hacia el norte a 19 kilómetros por hora.

¿Dónde podría tocar tierra Polo?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de Conagua, señala que el centro del huracán podría tocar tierra este lunes en la región central de Baja California Sur. El Centro Nacional de Huracanes prevé que atraviese la península durante la noche y se aproxime a la costa continental del noroeste de México en las primeras horas del martes.

Para el centro de Baja California Sur, Conagua pronostica lluvias de 150 a 250 milímetros, rachas de viento de hasta 230 a 250 kilómetros por hora, oleaje de 8 a 10 metros y marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros. La costa y el sur de Sonora también podrían recibir lluvias de 150 a 250 milímetros. La trayectoria y la intensidad previstas pueden cambiar conforme avance el huracán.

Avisos y medidas de prevención

En el último aviso consultado, había aviso de huracán para la costa oeste de Baja California Sur, de Punta Abreojos a Santa Fe; para la costa este, de Loreto a Santa Rosalía; y para la franja continental de Guaymas a Huatabampito. Otras zonas de la península, Sonora y el norte de Sinaloa estaban bajo vigilancia de huracán o aviso de tormenta tropical.

Conagua advierte que las lluvias podrían elevar los niveles de ríos y arroyos y causar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Las rachas de viento también podrían derribar árboles y anuncios. El Centro Nacional de Huracanes pidió concluir los preparativos para proteger a las personas y sus bienes, además de atender los comunicados de las autoridades locales.

En Durango, el SMN pronostica para este lunes lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el noroeste del estado, así como rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora. El organismo advierte sobre posibles crecidas de arroyos, deslaves y reducción de visibilidad en esa región. El pronóstico señala la interacción de la circulación de Polo con el monzón mexicano, por lo que las lluvias no se atribuyen únicamente al huracán.