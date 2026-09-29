Huracán Polo toca tierra en Sonora como categoría 1; estos estados tendrá lluvias HOY 29 de septiembre

La presencia del huracán Polo continúa sobre el territorio mexicano, alertando a dos estados en particular: Baja California Sur y Sonora, en donde se pronosticaba su impacto en el transcurso de la noche del lunes y la mañana del martes.

En el actual informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC), este fenómeno ya tocó tierra , aunque se prevía que ocurriera a partir de las 09:00 horas, fue alrededor de las 11:00 cuando Polo ingresó a Sonora como categoría 1, específicamente en Guaymas , en donde las autoridades ya trabajan para salvaguardar a los habitantes.

"Se esperan fuertes vientos y lluvias intensas en algunas zonas del noroeste de México", señala el post de este organismo en su cuenta de X.

Esto fue reforzado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también confirmó esta información, añadiendo que Sonora será uno de los más afectados con precipitaciones de hasta 250 mm.

Pronóstico general

El reciente pronóstico del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informan que tras el ingreso de Polo a Sonora, este se debilitará paulatinamente e interaccionará con una vaguada en altura y con el monzón mexicano sobre el noroeste del país.

Además, la tormenta tropica Rachel continúa su camino por las costas de Michoacán y su circulación generará lluvias puntuales torrenciales en esta zona, así como en Guerrero y Oaxaca.

Por otro lado, canales de baja presión en el interior del territorio mexicano e interacción con inestabilidad atmosférica, así como una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, generarán precipitaciones puntales en otras regiones.

¿Dónde lloverá HOY 29 de septiembre?

Para este martes 29 de septiembre se prevé que dentro de las próximas tres horas se generen lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas. También así como lluvias fuertes y chubascos en otras zonas del país.

Entre ellos están:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Baja California Sur

Durango

Zacatecas

Las lluvias estarán acompañadas de viento con rachas de 130 a 150 kilómetros por hora en golfo de California y Sonora, así como rachas de 80 a 100 km/h en Chihuahua, rachas de 50 a 70 km/h en Sinaloa, Baja California y Baja California sur.