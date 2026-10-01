Huracán ‘Rachel’ alcanza categoría 3 y podría tomar más fuerza en próximas horas

Tras el desarrollo del huracán “Rachel” y su intensificación en las últimas horas, cerca de las 15:00 horas de este jueves 1 de octubre se actualizó el estado del ciclón tropical, que ya pasó a ser huracán de categoría 3, con la posibilidad de que adquiera aún más fuerza este mismo día.

Desde este pasado miércoles 30 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comenzó a advertir sobre el paso del ciclón tropical “Rachel”, el número 17 de la temporada actual en el océano Pacífico.

Aunque este pasado miércoles “Rachel” se desarrolló como huracán de categoría 1, en las últimas horas comenzó a tomar más fuerza hasta pasar a categoría 2 durante la madrugada, y posteriormente a categoría 3 hace unas horas.

Situación actual de “Rachel”

En el más reciente reporte, el SMN señala que “Rachel” se intensificó rápidamente a huracán de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, al sur de Baja California Sur.

Las bandas nubosas que actualmente trae consigo “Rachel” han comenzado a generar lluvias muy fuertes a intensas en el noroeste y occidente de México, con rachas fuertes de viento y oleaje elevado en zonas costeras de estas mismas regiones.

De acuerdo con el reporte del SMN, “Rachel” se encuentra actualmente en latitud norte 19.4 y longitud oeste 109.5, con un desplazamiento hacia el oeste, a 280 grados, a una velocidad de 6 km/h.

Actualmente, “Rachel” se ubica a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con condiciones de vientos máximos sostenidos de 195 km/h y rachas de hasta 240km/h, lo cual le da su categoría actual en la escala.

Podría tomar más fuerza este jueves

Pese a la rápida intensificación de “Rachel” a huracán de categoría 3, autoridades meteorológicas advierten que este podría adquirir aún más fuerza en apenas unas horas, e incluso pasar a ser huracán de categoría 4.

Según lo previsto para próximas horas, podría ser alrededor de la medianoche cuando “Rachel” pase a ser huracán de categoría 4, aunque estas condiciones podrían durar solo un par de horas, para luego regresar a ser categoría 3 cerca del mediodía del viernes 2 de octubre.

Se esperan más lluvias

A pesar de que no se prevé que “Rachel” toque tierra, el avance del huracán sí dejará lluvias de diversa intensidad en algunos estados de la República Mexicana.

El SMN advierte que en próximas horas se podrían generar lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Baja California Sur y Sinaloa, mientras que en los estados de Nayarit y Jalisco se prevén lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

Autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre “Rachel” ante cualquier actualización sobre su trayectoria y condiciones.