Huracán Rachel baja a categoría 2; esta es su ubicación y los estados con lluvias HOY 2 de octubre 

A casi 12 horas de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compartiera que Rachel se había intensificado a categoría 3, este mediodía se reportó que bajó a la 2 y sigue desplazándose por el Pacífico mexicano.

Debido a este cambio y otros fenómenos combinados, se reportó que las lluvias continuarán en diversas cosas del país , así como las rachas de viento, oleaje elevado y posibilidad de bajas temperaturas.

Pronóstico general

El huracán Rachel continúa su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, sin embargo, a diferencia de ayer ya comienza a alejarse gradualmente de las cosastas mexicanas.

No obstante, su presencia seguirá propiciando lluvias fuertes en al menos seis estados de la República, por lo que se mantiene una alerta constante.

Además, el frente frío número 1 se está extendiendo sobre el noroeste del país , y en combinación con inestabilidad atmosférica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el norte de México, también ayudarán lluvias puntuales intensas, así como puntuales muy fuertes.

También una circulación ciclónica, canales de baja presión y la onda troical número 42 sobre Chiapas, se estarán presentando durante el día.

¿Dónde se ubica Rachel actualmente?

Según el último reporte de la Conagua, este ciclón tropical se localiza a 405 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 550 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Los vientos máximos sostenidos son de 175 kilómetros por hora, con rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 9 km/h.

¿En dónde lloverá este 2 de octubre?

Debido a este huracán y el sistema frontal, son 22 estados los que mantienen esta alerta , en algunos se esperan lluvias de 75 a 150 mm, mientras que en otros de 50 a 75 mm.

Entre ellos están: