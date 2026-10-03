Huracán 'Rachel' se aleja de las costas mexicanas, ¿seguirá causando lluvias?
Luego de que durante varios días el huracán “Rachel" avanzara por el océano Pacífico, cerca de las costas mexicanas, este fin de semana comenzó a alejarse y perder fuerza, por lo que se ha debilitado a huracán de categoría 1. ¿Seguirá provocando lluvias en algunos estados? Esto indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Desde mediados de esta semana, el SMN dio a conocer que “Rachel”, el ciclón tropical número 17 de la temporada en el océano Pacífico, se había formado y comenzaba a tomar fuerza con rapidez.
Para la tarde del jueves 1 de octubre, “Rachel” ya había alcanzado la categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, con la amenaza de poder intensificarse aún más, aunque sin tocar tierra, a diferencia del ciclón tropical “Polo”.
Sin embargo, este viernes “Rachel” comenzó a perder fuerza, y actualmente, debido a sus condiciones, se ubica como huracán de categoría 1, y comienza a alejarse cada vez más de la costa de México.
Situación actual de “Rachel”
En su más reciente reporte de las 09:00 horas de este sábado 3 de octubre, el SMN indicaba que “Rachel” se encontraba en latitud norte 19.6 y longitud oeste 112.1, avanzando hacia el oeste-noroeste a 290°, con una velocidad de 6 km/h.
Actualmente, el huracán mantiene vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 170 km/h, lo que le da su categoría actual.
En cuanto a su punto más cercano a las costas mexicanas, el SMN indica que es a 430 km hacia el sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con un pronóstico de que comience a alejarse cada vez más conforme avancen las horas.
¿Seguirán las lluvias?
A pesar de qué “Rachel” se sigue debilitando y alejando de la costa, el SMN prevé que sus bandas nubosas sigan originando lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm, en la región sur de Baja California Sur.
Además, se pronostican para este sábado vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y la oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Baja California Sur, además de oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.
El SMN proyecta que “Rachel” siga perdiendo fuerza hasta pasar a ser tormenta tropical alrededor de el próximo miércoles 7 de octubre.