Huracán Simón alcanza categoría 4; Protección Civil advierte por su posible impacto en México

El huracán Simón continúa fortaleciéndose en aguas del océano Pacífico y este sábado 10 de octubre alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, situación que ha encendido las alertas de las autoridades mexicanas ante su aproximación a las costas del occidente del país, donde se esperan lluvias extraordinarias, fuertes vientos y oleaje elevado durante el fin de semana.

¿Qué dicen las autoridades?

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 290 kilómetros por hora.

Mientras avanza lentamente hacia el norte a una velocidad aproximada de siete kilómetros por hora. Su centro fue localizado a 195 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió que el ciclón podría tocar tierra durante la mañana del domingo 11 de octubre, principalmente en las inmediaciones de los municipios de La Huerta y Tomatlán, Jalisco, por lo que solicitó a la población mantenerse informada y atender las indicaciones de las autoridades correspondientes.

Prevén lluvias extraordinarias y restricciones

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que durante sábado y domingo podrían registrarse precipitaciones extraordinarias superiores a los 250 milímetros en regiones de Michoacán, Colima y Jalisco , condiciones que incrementan el riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos y deslaves.

Por su parte, Protección Civil de Michoacán solicitó la suspensión de corridas de autobuses hacia la región costera como medida preventiva, debido a los efectos que podrían ocasionar las precipitaciones y las condiciones del temporal.

Mantienen activos protocolos de emergencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se encuentran activos los planes DN-III-E y Marina en su fase preventiva , además de contar con brigadas de distintas dependencias federales preparadas para atender las posibles afectaciones derivadas del huracán.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene zonas de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita y El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías, mientras continúa el seguimiento de la trayectoria del fenómeno.

Finalmente, Protección Civil reiteró la importancia de evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejados de playas y desembocaduras, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y consultar únicamente información procedente de canales oficiales, debido a que la trayectoria e intensidad del huracán podrían modificarse durante las próximas horas.