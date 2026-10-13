Huracán 'Simón' baja a categoría 1 y cambia de ruta: ¿dónde se encuentra HOY martes 13 de octubre?

El huracán “Simón” continúa su recorrido por el océano Pacífico, y aunque autoridades meteorológicas señalaban que podría llegar a tierra siendo de categoría 3, en las últimas horas el ciclón ha comenzado a debilitarse, por lo que ahora avanza como huracán de categoría 1 con una modificación en su ruta original. ¿Qué dice el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)?

Desde hace aproximadamente una semana, el ciclón tropical número 18 de la temporada en el océano Pacífico, que recibió el nombre de “Simón”, se desarrolló y comenzó a adquirir fuerza y avanzar cerca de la costa mexicana, dejando a su paso efectos como precipitaciones de diversa intensidad, así como fuertes vientos en algunos estados.

El SMN emitió una alerta sobre el avance de “Simón” desde el momento en que se desarrolló el ciclón, debido a que se pronosticaba que este adquiriera fuerza de manera rápida, e incluso ingresara a territorio nacional aún siendo huracán de categoría 3.

Sin embargo, en las útlimas horas el SMN actualizó tanto la categoría del ciclón como la trayectoria que tomará en los siguientes días, informando que “Simón” ya no ingresará por Mazatlán, Sinaloa.

¿Cómo y dónde se encuentra “Simón”?

En el más reciente reporte del SMN, de las 09:00 horas de este martes, se indica que el huracán “Simón” se encuentra actualmente en latitud norte 20.3 y en longitud oeste 107.3, con un desplazamiento hacia el oeste, a 270 grados, con una velocidad de 4 km/h.

Actualmente, “Simón” registra vientos máximos sostenidos de 150 km/h, con rachas que alcanzan hasta 185 km/h, lo que le da su actual clasificación como huracán de categoría 1.

El lugar más cercano al que se encuentra el huracán “Simón” actualmente es a unos 165 kilómetros hacia el oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a unos 335 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

¿Cómo cambió la ruta?

Aunque apenas este pasado lunes 12 de octubre el SMN había emitido una alerta debido a que “Simón” ingresaría a territorio nacional este jueves 15 de octubre, por la costa de Mazatlán, Sinaloa.

Sin embargo, en las últimas horas la trayectoria cambio, por lo que este martes el organismo indicó que “Simón” podría ingresar a México como tormenta tropical o post-tropical entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre.

Además, “Simón” ya no ingresaría por territorio sinaloense, sino que será en Sonora, a unos 160 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas.

Sigue EN VIVO la trayectoria de “Simón”

Debido a que en las últimas horas la trayectoria de “Simón” ha sido modificada en múltiples ocasiones, se sugiere a la población, en especial aquellos que habiten cerca de la costa por donde pasará el ciclón, mantenerse al tanto de las actualizaciones que el sistema tendrá en próximos días.

Para poder seguir en tiempo real la ubicación y ruta que tendrá “Simón”, se pueden revisar sitios como Zoom Earth o Windy, donde además de la trayectoria se pueden consultar las actualizaciones sobre la intensidad del ciclón.