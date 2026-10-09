Huracán 'Simón' cobra la vida de una persona en Guerrero

El huracán Simón, categoría dos provocó la muerte de un adulto mayor, en Chilpancingo, la inundación de decenas de calles en Acapulco y de más de 150 comercios, el hundimiento de 60 vehículos, más de 120 estudiantes y profesores varados por las inundaciones, el corte de energía eléctrica en 12 municipios y más de 60 toneladas de basura en la bahía del puerto.

De acuerdo a las autoridades de Protección Civil, la tormenta tropical Simón, que ya evolucionó a huracán categoría dos, provocó daños principalmente en siete municipios de Guerrero: Chilpancingo, Eduardo Neri, Ayutla, Leonardo Bravo, Atoyac, Malinaltepec y San Luis Acatlán, sin embargo, donde impactó con mayor fuerza fue en Acapulco.

En el puerto, según el reporte de las autoridades, las principales avenidas, como la costera Miguel Alemán, Cuauhtémoc, el bulevar Vicente Guerrero, el bulevar de Las Naciones, el crucero de Puerto Marqués, se inundaron, donde el agua subió unos 50 centímetros.

La inundación también se registró en el barrio de La Fábrica, que está ubicado a un costado del Mercado Central. Estas inundaciones dañaron 150 comercios, 20 viviendas, 60 vehículos.

El ayuntamiento de Acapulco adjudicó las inundaciones al taponeó de coladeras debido a la basura que hay en las calles. De hecho, la Promotora y Administradora de Playas informó que recogió 60 toneladas de basura en la franja de playas.

En el puerto, las lluvias de Simón provocaron la caída de más de 11 postes de energía eléctrica, así como 12 árboles.

UN MUERTO EN CHILPANCINGO

En Chilpancingo, en la colonia Amelitos 1, este viernes una barda colapsó y cayó encima de un adulto mayor que fue identificado como Albino de 74 años de edad.

De acuerdo al reporte, la barda cayó por este reblandecimiento de tierra provocado por las lluvias.

ESTUDIANTES ATRAPADOS

El jueves, las inundaciones dejaron atrapados a cientos de estudiantes y profesores. En sesión el Consejo Municipal de Protección Civil informó que sólo en dos escuelas rescataron a unas 118 personas: la escuela Noyola Rocha rescataron a 52 estudiantes y 16 profesores, en Llano Largo, mientras que en la escuela Mano Amiga, en el poblado de La Venta, fueron evacuados 40 alumnos y 10 profesores.

En videos que circularon en redes sociales, se ve cómo la corriente arrastró a estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en la colonia Progreso.

COCACOLEROS RESCATAN A MUJER E HIJA

En otro video se ve cómo la corriente arrastra un vehículo donde viajaba una madre y su bebé que recogió en una escuela, en la avenida Cuauhtémoc. Las arrastró unos metros, mientras que el nivel del agua iba tapando el vehículo. La mujer y su hija fueron rescatadas por trabajadores de Coca-cola, quienes atravesaron el camión repartidor y desviaron la corriente.